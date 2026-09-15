Лукашенко обвинил оппозицию в распространении фейков о массовых задержаниях

Александр Лукашенко назвал абсолютной неправдой утверждения о том, что после освобождения заключённых в Белоруссии власти якобы задерживают вдвое больше новых людей. Об этом белорусский лидер заявил на встрече со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом.

«Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, по моим сведениям, убедили в том, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда», — сказал Лукашенко.

Отдельно президент Белоруссии затронул используемое на Западе понятие «политзаключённые». Лукашенко заявил, что не считает такую формулировку корректной, поскольку соответствующей статьи в белорусском законодательстве нет. По его словам, речь идёт о людях, которые находятся под следствием либо отбывают назначенное судом наказание.

Тема освобождения заключённых остаётся одним из вопросов диалога Минска и Вашингтона. Во время предыдущих контактов стороны неоднократно обсуждали возможность помилования осуждённых.

Ранее Life.ru писал, что Лукашенко помиловал 250 осуждённых после переговоров с американской делегацией. После этого Дональд Трамп сообщил, что общее число освобождённых с мая превысило 500 человек, и поблагодарил белорусского лидера за принятые решения. Переговоры с Минском со стороны США тогда также вёл Джон Коул.