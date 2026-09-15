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Регион
Опубликовано 15 сентября, 10:50

Лукашенко обвинил оппозицию в распространении фейков о массовых задержаниях

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко назвал абсолютной неправдой утверждения о том, что после освобождения заключённых в Белоруссии власти якобы задерживают вдвое больше новых людей. Об этом белорусский лидер заявил на встрече со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом.

«Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, по моим сведениям, убедили в том, что мы кого-то тут отпускаем, но, продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда», — сказал Лукашенко.

Отдельно президент Белоруссии затронул используемое на Западе понятие «политзаключённые». Лукашенко заявил, что не считает такую формулировку корректной, поскольку соответствующей статьи в белорусском законодательстве нет. По его словам, речь идёт о людях, которые находятся под следствием либо отбывают назначенное судом наказание.

Тема освобождения заключённых остаётся одним из вопросов диалога Минска и Вашингтона. Во время предыдущих контактов стороны неоднократно обсуждали возможность помилования осуждённых.

Лукашенко начал новый раунд переговоров со спецпосланником Трампа
Лукашенко начал новый раунд переговоров со спецпосланником Трампа

Ранее Life.ru писал, что Лукашенко помиловал 250 осуждённых после переговоров с американской делегацией. После этого Дональд Трамп сообщил, что общее число освобождённых с мая превысило 500 человек, и поблагодарил белорусского лидера за принятые решения. Переговоры с Минском со стороны США тогда также вёл Джон Коул.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные переговоры — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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