Трамп с нетерпением ждёт встречи с Лукашенко на заседании Совета мира

Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с белорусским лидером Александром Лукашенко на следующем заседании Совета мира. Об этом республиканец рассказал в сообщении в социальной сети Truth Social.

По словам хозяина Белого дома, он рассчитывает на личный контакт в рамках предстоящего мероприятия. Трамп также поблагодарил белорусского лидера за решение о помиловании осуждённых.

«Таким образом, общее число заключённых, великодушно освобождённых президентом Лукашенко, превысило 500 человек с мая прошлого года. Я хотел бы выразить самую тёплую благодарность президенту за этот шаг, и я с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!» — говорится в сообщении.

Ранее в Минске прошли переговоры белорусского президента с делегацией США. Её возглавлял специальный посланник Джон Коул. По итогам встречи в Белоруссии приняли решение о помиловании 250 осуждённых по делам экстремистской направленности. С учётом предыдущих решений общее число освобождённых превысило 500 человек. Белорусская сторона также заявила о готовности участвовать в заседании Совета мира. Сроки проведения мероприятия не раскрываются.

Россия пока не принимала решения о возможном вступлении в Совет мира, созданный по инициативе президента США. Более того, сама концепция этого органа на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке стала менее актуальной. По словам представителя Кремля, решения по вступлению России в Совет мира нет.