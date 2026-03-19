Лукашенко помиловал 250 осуждённых

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на основании принципа гуманизма помиловал 250 осуждённых, передаёт его пресс-служба.

«Президентом принято решение о помиловании ряда лиц, осуждённых за преступления экстремистской направленности. В первую очередь традиционно Глава государства руководствовался принципом гуманизма. И, конечно же, учитывал обращения, поступившие от матерей, жён и близких осуждённых», — говорится в сообщении.

250 гражданам дано «право на новую страницу в жизни», отметили в Минске.

А в начале марта Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 заключённых. 15 из них совершили преступления экстремистской направленности. Большинство — 11 человек — являются женщинами.