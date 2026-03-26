Заливное из печёнки, блины и осетрина: Чем кормили Лукашенко в Пхеньяне

Стало известно, какими блюдами удивляли Александра Лукашенко во время визита в КНДР. На фото телеграм-канала «Пул Первого», близкого к пресс-службе президента Белоруссии, — обширное меню из самых разных кулинарных изысков.

На «первое» делегации предложили заливное из гусиной печёнки в клубничном соусе, осетрину холодную тушёную или салат с авокадо. На «второе» важным гостям предложили блины из маша (бобов), тхань из курицы с инсамом в тыкве, треску тушёную с цветами или жареную говяжью вырезку. А на «третье» белорусам ставили лапшу с говяжьей вырезкой или кашу с кедровыми орехами.

Блюда, которыми кормили белорусскую делегацию в Пхеньяне. Фото © Telegram / «Пул Первого»

На десерт повара приготовили тирамису, сучжонгва — напиток из имбиря, хурмы, корицы и мёда. Также гостя предлагали мороженое и свежие фрукты.

Напомним, Александр Лукашенко прибыл в КНДР с официальным визитом. Лидеры прошли по красной дорожке мимо почётного караула, их сопровождали государственные гимны и артиллерийские залпы. Далее главы государств возложили цветы к монументу «Освобождение», и Лукашенко почтил минутой молчания советских солдат, погибших в годы Гражданской войны в Корее. Одним из итогов поездки является Договор о дружбе и сотрудничестве между странами, который подписали Лукашенко и Ким.