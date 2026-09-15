Лукашенко начал новый раунд переговоров со спецпосланником Трампа
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит новый раунд переговоров с американской делегацией во главе со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом. О встрече сообщает БЕЛТА.
Белорусский лидер отметил высокий интерес к приездам американского представителя — как внутри республики, так и за её пределами.
«Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей», — сказал Лукашенко.
На этот раз состав участников с белорусской стороны расширили. К переговорам присоединились премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.
Лукашенко пояснил, что пригласил главу правительства для доклада о практической реализации договорённостей, достигнутых во время предыдущих контактов с американской стороной.
Коул в ответ передал белорусскому лидеру приветствие от Дональда Трампа. «Он поддерживает всячески все то, что мы делаем», — сказал спецпосланник, говоря о президенте США.
Ранее Life.ru рассказывал о выстраивании Джоном Коулом личного контакта с Александром Лукашенко. Американский спецпосланник неоднократно приезжал в Минск на переговоры, а летом 2026 года допускал очередной визит в республику.
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