Лукашенко начал новый раунд переговоров со спецпосланником Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит новый раунд переговоров с американской делегацией во главе со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом. О встрече сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил высокий интерес к приездам американского представителя — как внутри республики, так и за её пределами.

«Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей», — сказал Лукашенко.

На этот раз состав участников с белорусской стороны расширили. К переговорам присоединились премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.

Лукашенко пояснил, что пригласил главу правительства для доклада о практической реализации договорённостей, достигнутых во время предыдущих контактов с американской стороной.

Коул в ответ передал белорусскому лидеру приветствие от Дональда Трампа. «Он поддерживает всячески все то, что мы делаем», — сказал спецпосланник, говоря о президенте США.

Ранее Life.ru рассказывал о выстраивании Джоном Коулом личного контакта с Александром Лукашенко. Американский спецпосланник неоднократно приезжал в Минск на переговоры, а летом 2026 года допускал очередной визит в республику.