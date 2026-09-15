Вашингтон заставит банкиров вернуть Белоруссии застрявшие миллионы

Вашингтон согласен вернуть Минску заблокированные финансовые ресурсы. Об этом заявил специальный посланник Соединённых Штатов по Белоруссии Джон Коул во время встречи с Александром Лукашенко.

Американский дипломат подчеркнул, что удерживаемые активы необходимо освободить от ограничений. По его словам, «эти деньги должны быть разморожены и возвращены». Власти США уже направили соответствующий запрос финансовой организации и сейчас вырабатывают механизм реализации этой процедуры.

Заокеанская сторона также потребовала от руководства кредитного учреждения официальных разъяснений. Представители Белого дома хотят выяснить истинные поводы блокировки крупной суммы.

Речь идет о сорока с лишним миллионах долларов, которые зарубежная компания перечислила Минску. Средства оказались заблокированы на счетах Ситибанка, на что ранее обратил внимание белорусский лидер, потребовав содействия заокеанских партнёров. Теперь обе стороны ищут легальный способ перевода капитала законному владельцу.