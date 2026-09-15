Эмиссар Трампа приехал к Лукашенко: О чём Минск и Вашингтон будут говорить

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Белоруссии Джон Коул прибыл в Минск на переговоры с Александром Лукашенко. Американская делегация уже направилась во Дворец независимости, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

«Президент встретится с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации — спецпосланник США по Беларуси Джон Коул», — говорится в сообщении.

Канал также опубликовал кадры, на которых представители американской делегации, включая Коула, поднимаются во Дворец независимости.

Нынешний визит стал продолжением серии контактов Минска и Вашингтона. Коул уже неоднократно приезжал в Белоруссию и участвовал в переговорах с Лукашенко по вопросам двусторонних отношений и международной повестки. Прошлые визиты состоялись в декабре прошлого года и в марте нынешнего.

Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко потребовал от США вернуть заблокированные $43–44 млн перед более серьёзными договорённостями. Белорусский лидер также говорил о развитии торговли и дальнейших контактах с Вашингтоном.