«Деньги верните!»: Лукашенко поставил США на счётчик перед более серьёзным разговором

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от США вернуть $43–44 млн, которые остаются заблокированными в Америке. После решения этого вопроса Минск готов обсуждать с Вашингтоном более серьёзные договорённости.

«Правительство мне доложило письменно. Деньги верните! Это же позор для США. Потом мы с вами будем договариваться о более серьёзных вещах», — заявил Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко также сообщил, что Белоруссия начала поставлять калийные удобрения в США. Сейчас, по его словам, идёт загрузка судна с продукцией для американских покупателей. Белорусский президент отметил, что крупные объёмы поставить пока не получится, поскольку основные мощности уже заняты действующими контрактами. Однако Минск рассчитывает продолжать обсуждение торговли с США и в следующем году.