Песков опроверг переговоры с США о смягчении санкций в обмен на заключённых

Москва не обсуждала с Вашингтоном смягчение американских санкций в обмен на освобождение ряда заключённых. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге представителя Кремля спросили, велись ли такие переговоры между РФ и США. «Нет», — ответил Песков.

Ранее The Atlantic сообщил о предложении спецпосланника США Джона Коула. По данным издания, схема предполагает освобождение Москвой ряда заключённых в обмен на смягчение части американских ограничений против российской экономики. СМИ утверждают, что Коул представил идею Дональду Трампу несколько месяцев назад, после чего президент США согласился попробовать такой подход. Само издание подчёркивает, что инициатива пока находится на ранней стадии.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Вашингтон продолжают обсуждать вопросы обмена задержанными и осуждёнными. Песков тогда отмечал, что эта тема постоянно присутствует в двусторонних контактах, в том числе на высоком уровне. Он также напоминал об освобождении американца Роберта Гилмана в августе 2026 года и подчёркивал, что работа по этой линии продолжается.