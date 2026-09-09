Москва и Вашингтон не снимают с повестки обмены заключёнными

Россия и США продолжают обсуждать обмен задержанными и осуждёнными, причём эта тема постоянно присутствует в двусторонних контактах, в том числе на высшем уровне. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что ранее по обращению президента США Дональда Трампа российская сторона освободила отбывавшего наказание американского гражданина. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин. Речь идёт о Роберте Гилмане, которого задержали в январе 2022 года за пьяный дебош и нападение на сотрудника полиции. Приговором суда американец получил 4,5 года колонии общего режима. В августе 2026 года Гилман был освобождён из гуманитарных соображений.

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«Эта работа продолжается», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Трамп договорились продолжить совместную работу по гуманитарным вопросам, включая обмены задержанными. Договорённость была достигнута во время телефонного разговора лидеров России и США 8 сентября.