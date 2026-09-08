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Регион
Опубликовано 8 сентября, 14:22

Путин поблагодарил Меланию Трамп: Москва и Вашингтон продолжат гуманитарную работу

Путин и Трамп договорились продолжить работу по гуманитарным вопросам

Обложка © Michael Klimentyev/Planet Pix via ZUMA Wire

Обложка © Michael Klimentyev/Planet Pix via ZUMA Wire

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились продолжить совместную работу по гуманитарным вопросам. В частности, речь идёт об обменах между задержанными, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора глав двух государств.

Отдельное внимание лидеры уделили вопросу воссоединения детей с семьями. Путин поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за её участие в этой гуманитарной работе.

Мелания Трамп и ранее участвовала в контактах по вопросу возвращения российских и украинских детей к родственникам. Москва неоднократно положительно оценивала её содействие этой работе.

Путин в беседе с Трампом отметил роль первой леди в воссоединении детей и семей
Путин в беседе с Трампом отметил роль первой леди в воссоединении детей и семей

Кроме того, Путин и Трамп условились оставаться на связи. По словам Ушакова, президенты будут контактировать друг с другом по мере необходимости.

Телефонный разговор российского и американского лидеров продолжался около часа. Ранее Ушаков охарактеризовал беседу как конструктивную и откровенную. Путин и Трамп, в частности, обменялись мнениями по итогам состоявшихся 5 и 6 сентября поездок представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

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Марина Фещенко
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