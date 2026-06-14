Путин в беседе с Трампом отметил роль первой леди в воссоединении детей и семей

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом высоко оценил роль его супруги Мелании в воссоединении российских и украинских детей со своими семьями. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам беседы.

«Владимир Путин, естественно, высказал наилучшие пожелания первой леди Мелании Трамп, высоко оценив её роль в работе по воссоединению российских и украинских детей с их семьями. В свою очередь, Дональд Трамп передал привет от своей супруги и признательность за оказанное ей содействие с российской стороны», — сказал Ушаков.

Разговор прошёл в день 80-летия американского президента, причём Путин стал первым иностранным лидером, поздравившим Трампа. Сам юбиляр с шуткой признался, что цифра 80 ему не симпатична, поскольку он полон энергии и сил. Также российский лидер пожелал США удачного проведения чемпионата мира по футболу 2026 года.

Говоря о ситуации на Украине, Путин подчеркнул, что никакие удары киевского режима по мирной инфраструктуре России не изменят критического положения ВСУ на поле боя. По его мнению, европейцы и Зеленский попытаются представить всё наоборот и будут предлагать идеи, нацеленные на затягивание конфликта.

Напомним, супруга президента США Мелания Трамп выступила посредником в переговорах между Россией и Украиной, благодаря чему семь украинских детей смогут воссоединиться со своими семьями (шестеро — в ближайшее время, ещё один — позже в этом месяце). Первая леди США выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и назвала воссоединение детей одной из важнейших глобальных проблем.