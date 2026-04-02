Мелания Трамп помогла воссоединить семь украинских детей с семьями

Супруга президента США Мелания Трамп выступила посредником в переговорах между Россией и Украиной, в результате которых семь детей смогут воссоединиться со своими семьями. Шестеро из них вернутся к родным в ближайшее время, ещё один ребёнок уедет позже в этом месяце, сообщил Белый дом. Она также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество сторон.