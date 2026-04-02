Мелания Трамп помогла воссоединить семь украинских детей с семьями
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Супруга президента США Мелания Трамп выступила посредником в переговорах между Россией и Украиной, в результате которых семь детей смогут воссоединиться со своими семьями. Шестеро из них вернутся к родным в ближайшее время, ещё один ребёнок уедет позже в этом месяце, сообщил Белый дом. Она также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество сторон.
«Воссоединение детей с их близкими в этом регионе мира по-прежнему остается одной из важнейших глобальных проблем современности», — говорится в заявлении первой леди США.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что семь детей из шести семей в ближайшее время воссоединятся с родными на Украине и в третьих странах. Она поблагодарила Меланию Трамп за активное участие в этой работе. Также глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Мелания Трамп играет весьма полезную роль в воссоединении детей с семьями в рамках украинского кризиса. По словам министра, после передачи письма первой леди президенту России Владимиру Путину на Аляске она значительно углубила понимание этой проблемы.
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