Львова-Белова: Семь детей вернутся к родным на Украине и в Европе
Мария Львова-Белова. Обложка © ТАСС / Алёна Бжахова
Семь несовершеннолетних из шести семей в ближайшее время воссоединятся со своими родственниками. Часть из них поедет на Украину, остальные — в третьи страны, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
«В ближайшее время к близким приедут семь детей из шести семей. Ситуации у всех разные», — написала омбудсмен в своём MAX-канале.
Помимо Украины, ребята отправятся к родным в Германию, Польшу и Францию. В работе по воссоединению семей активное участие принимала первая леди США Меланья Трамп.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтверждал, что Мелания Трамп играет весьма полезную роль в воссоединении детей с семьями в рамках украинского кризиса. По словам министра, с момента передачи письма первой леди президенту России Владимиру Путину на Аляске она значительно углубила понимание этой проблемы.
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