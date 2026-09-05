Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле передал благодарность от семьи американского военнослужащего Роберта Гилмана. Его освободили и вернули на родину в августе.

«Семья Гилман крайне благодарна вам за ваше содействие, за то, что Роберт Гилман вернулся домой», — обратился дипломат. В ответ глава государства заметил, что за это стоит поблагодарить хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Напомним, Роберта Гилмана задержали в январе 2022 года за пьяный дебош в поезде Сухум — Москва. Помимо прочего, иностранец ударил ногой сотрудника полиции. Приговором суда американец получила 4,5 года колонии общего режима. В августе 2026 года Дональд Трамп заявил, что Гилман освобождён, и Москва не получила никого взамен.