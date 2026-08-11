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11 августа, 16:25

Трамп подтвердил освобождение Гилмана и заявил, что РФ не получила никого взамен

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп подтвердил факт освобождения осуждённого в России американца Пола Гилмана. По словам главы государства, это — не обмен, и Москва не получила никого взамен. Хозяин Белого дома утверждает, что российский лидер Владимир Путин пошёл на этот шаг из гуманитарных соображений.

«Мы ценим это решение, как и тот факт, что Россия не просила об освобождениях взамен», — говорится в сообщении.

Без Трампа не обошлось: Почему США попросили Россию освободить экс-морпеха Гилмана
Без Трампа не обошлось: Почему США попросили Россию освободить экс-морпеха Гилмана

Напомним, в 2022 голу Пол Гилман получил срок в России за нападение на полицейского в Воронеже. Позднее ему добавили наказание за применение насилия в отношении сотрудников ФСИН и следователя. Известно, что в последнее время состояние гражданина США ухудшилось. Агентство Reuters указывало, что Гилмана освободили по гуманитарным соображениям, его планируют лечить в Техасе.

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Матвей Константинов
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