Президент США Дональд Трамп подтвердил факт освобождения осуждённого в России американца Пола Гилмана. По словам главы государства, это — не обмен, и Москва не получила никого взамен. Хозяин Белого дома утверждает, что российский лидер Владимир Путин пошёл на этот шаг из гуманитарных соображений.

«Мы ценим это решение, как и тот факт, что Россия не просила об освобождениях взамен», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2022 голу Пол Гилман получил срок в России за нападение на полицейского в Воронеже. Позднее ему добавили наказание за применение насилия в отношении сотрудников ФСИН и следователя. Известно, что в последнее время состояние гражданина США ухудшилось. Агентство Reuters указывало, что Гилмана освободили по гуманитарным соображениям, его планируют лечить в Техасе.