Россия освободила осуждённого американского экс-морпеха Гилмана, утверждают в США

Россия освободила бывшего американского морпеха Роберта Гилмана. Информацию об этом распространило агенство Reuters со ссылкой на представителей США. По его данным, президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании экс-военного.

32-летний мужчина находился в заключении с 2022 года. Сначала его приговорили к 4,5 года за нападение на полицейского, а позже срок увеличили по новым обвинениям.

В последнее время состояние Гилмана резко ухудшилось. В конце июня его перевели из тюремной больницы в гражданское психиатрическое отделение в Воронеже. Родственники сообщали, что он находился в состоянии, похожем на ступор.

Освобождение произошло по гуманитарным соображениям. По данным Reuters, бывшего заключённого уже доставили на борт самолёта Госдепартамента США, который направляется в Вашингтон. В полёте его сопровождает мать. За самочувствием американца следят четыре врача.

В США планируют направить на лечение в Техас. Там он пройдет курс реабилитации.

Напомним, ранее США попросили РФ освободить бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана, отбывающего наказание с 2022 года. Госсекретарь Марко Рубио поднял этот вопрос на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.