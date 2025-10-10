Адвокат Гилмана заявил, что у осуждённого есть психические расстройства

Адвокат американского гражданина Роберта Гилмана, который обвиняется в применении силы против российских правоохранителей, подал апелляцию по психическому состоянию здоровья подзащитного. По его мнению, наказание излишне суровое, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

По утверждениям адвоката, Гилман состоит на диспансерном учёте с диагнозом «стойкое расстройство личности» и получает психотропное лечение. В апелляции также указывается на результаты психолого-психиатрической экспертизы от 24 октября 2023 года, которая выявила у обвиняемого несколько расстройств, включая посттравматическое стрессовое расстройство личности.

Суд, опираясь на ту же экспертизу, установил, что Гилман не находился в состоянии временного психического расстройства и полностью осознавал опасность своих действий.

Напомним Гилман был обвинён в избиении инспекторов и следователя колонии. Ранее он заявил, что напал на следователя из-за звуков, которые тот издавал, якобы пародируя его парализованного отца. По мнению американца, правоохранитель его спровоцировал.