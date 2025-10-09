Французский велосипедист Сехили останется в СИЗО по решению Приморского суда

Французский велосипедист Софиан Сехили останется в СИЗО по решению Приморского краевого суда, отклонившего апелляцию его защиты на меру пресечения. Спортсмена подозревают в незаконном пересечении границы. Об этом сообщили в пресс-службе объединённой судебной системы Приморского края.

«Выводы суда первой инстанции признаны законными и обоснованными, в связи с чем постановление оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сказано в публикации.

Напомним, 44-летний французский велопутешественник Софиан Сехили был задержан за незаконное пересечение границы во Владивостоке, где он пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии. По решению суда иностранец продолжит содержаться в российском СИЗО до 3 ноября, что продлит его пребывание под стражей как минимум на месяц с момента первоначального задержания в начале сентября.