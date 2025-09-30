Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 08:10

Французского велогонщика Софиана Сехили оставили в российском СИЗО ещё на месяц

Суд Приморья продлил арест французу-велогонщику Сехили за незаконный въезд в РФ

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofianeshl

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofianeshl

Французский велопутешественник Софиан Сехили, обвиняемый в незаконном пересечении границы, останется под арестом в российском СИЗО ещё месяц – до 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Уссурийского районного суда в Приморском крае.

«30 сентября 2025 года Уссурийский районный суд Приморского края продлил ранее избранную меру в виде содержания под стражей, до 03.11.2025», — сказано в тексте инстанции.

Арестованный во Владивостоке французский велосипедист рассказал об условиях содержания в СИЗО
Арестованный во Владивостоке французский велосипедист рассказал об условиях содержания в СИЗО

Напомним, 44-летнего французского путешественника Софиана Сехили задержали по обвинению в незаконном пересечении границы во Владивостоке. Турист намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. 2 сентября француз рассказал в соцсети, что его «заблокировали» на КПП в России.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar