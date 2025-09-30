Французского велогонщика Софиана Сехили оставили в российском СИЗО ещё на месяц
Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofianeshl
Французский велопутешественник Софиан Сехили, обвиняемый в незаконном пересечении границы, останется под арестом в российском СИЗО ещё месяц – до 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Уссурийского районного суда в Приморском крае.
«30 сентября 2025 года Уссурийский районный суд Приморского края продлил ранее избранную меру в виде содержания под стражей, до 03.11.2025», — сказано в тексте инстанции.
Напомним, 44-летнего французского путешественника Софиана Сехили задержали по обвинению в незаконном пересечении границы во Владивостоке. Турист намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. 2 сентября француз рассказал в соцсети, что его «заблокировали» на КПП в России.
