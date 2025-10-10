Осужденный американец Гилман заявлял, что ударил следователя за пародию на отца
Роберт Гилман. Обложка © Кадр из видео LIFE
Гражданин США Роберт Гилман, отбывающий наказание в Воронеже, утверждал, что напал на следователя из-за звуков, которые тот издавал, якобы пародируя его парализованного отца. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на судебные документы.
Напомним, Центральный районный суд Воронежа в октябре прошлого года признал Роберта Гилмана виновным в неоднократном применении насилия к российским правоохранителям и приговорил его к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Сторона защиты подала апелляцию, посчитав наказание чрезмерно суровым. Однако Воронежский областной суд в апреле текущего года, рассматривая апелляцию, ужесточил приговор Гилману, увеличив срок его пребывания в колонии строгого режима до восьми лет и одного месяца.
«Он применил физическую силу, нанеся удары (следователю. — Прим. Life.ru) по голове, рукам, бил до тех пор, пока его не остановили. Его действия также были вызваны поведением следователя, который, сидя на стуле, издавал звуки, как его парализованный отец. Считает, что следователь <...> также спровоцировал его поведение», — сказано в документе.
Согласно информации Следственного комитета РФ, 17 января 2022 года Гилман, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в вагоне поезда, после чего был доставлен в дежурную часть в Воронеже, где несколько раз ударил ногой сотрудника полиции. В отношении Гилмана было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, и он был помещён в СИЗО. В октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа приговорил Гилмана к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Защита обжаловала приговор, и в мае 2023 года Воронежский областной суд смягчил наказание до 3,5 лет. В 2024 году, находясь в заключении, Гилман был обвинён в избиении инспекторов и следователя колонии.
