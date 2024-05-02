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2 мая, 17:27

На американца Гилмана, осуждённого в Воронеже, завели новое уголовное дело

Роберт Гилман. Обложка © TACC / Елена Рузанова

Роберт Гилман. Обложка © TACC / Елена Рузанова

Гражданин США Роберт Гилман, осуждённый за нападение на полицейского в Воронеже, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда города.

На сей раз американцу вменяются статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования). Дело поступило в суд 23 апреля, его подробности не уточняются.

Напомним, в октябре 2022 года Центральный районный суд Воронежа вынес Гилману приговор в виде четырёх с половиной лет колонии общего режима за применение насилия к сотруднику полиции. Защита обжаловала решение и просила более мягкого наказания. В конце мая прошлого года американцу всё же уменьшили срок заключения до трёх с половиной лет.

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Наталья Исакова
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