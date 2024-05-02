На американца Гилмана, осуждённого в Воронеже, завели новое уголовное дело

Гражданин США Роберт Гилман, осуждённый за нападение на полицейского в Воронеже, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда города.

На сей раз американцу вменяются статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования). Дело поступило в суд 23 апреля, его подробности не уточняются.