Депутат-прогульщик Напсо использовал 12 подставных лиц для сокрытия активов

В Сочи Центральный районный суд рассмотрел дело об изъятии имущества у бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо и установил, что тот привлекал 12 человек в качестве номинальных владельцев своей недвижимости и бизнеса, продолжая фактически владеть ими после избрания в парламент. Об этом говорится в решении суда.

«Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в Центральный районный суд Сочи Краснодарского края с иском к Напсо Ю. А., Аветисян О. В., Богуславской Г. А., Елизарову А. Д., Елизаровой Л. А., Зарьковой О. В., Малофееву В. Г., Оганяну А. И., Рязановой Я. В., Такменёвой А. С., Торосьян Р. А., Хачатуровой Н. А., Юковской А. Н. об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции», — отмечается в судебном документе, который приводит ТАСС.

Экс-депутат оформлял фирмы и недвижимость также на близких родственников. Суд установил, что Напсо зарегистрировал на подставных лиц различные активы. В частности, ООО «Национальная топливная компания» и ООО «Сочипетрол», созданные в 2014–2015 годах были оформлены на Зарькову О. В., Юковскую А. Н. и Елизарова А. Д.

Ранее Центральный районный суд Сочи по иску Генеральной прокуратуры принял решение о передаче в собственность Российской Федерации около 60 объектов недвижимости, принадлежавших экс-депутату Юрию Напсо, который был лишён мандата за систематические пропуски заседаний. Кроме того, в доход государства были обращены юридические лица и другие активы, контролируемые Напсо.

