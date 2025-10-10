Генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс обвинили в мошенничестве

Прокуратура восточного округа штата Вирджиния заявила о предъявлении обвинений генеральному прокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс, которая вела дела в отношении президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

«Линдси Халлиган, прокурор США по Восточному округу Вирджинии, сегодня объявила, что федеральное большое жюри вернуло обвинительное заключение, обвиняющее генерального прокурора штата Нью-Йорк Летицию Джеймс в банковском мошенничестве и в предоставлении ложных сведений финансовому учреждению», — сказано в заявлении прокуратуры Вирджинии.

Генпрокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет и штрафа в размере до одного миллиона долларов по каждому пункту обвинения, а также конфискации имущества.

По информации прессы, обвинения связаны с ипотекой, оформленной Джеймс для оказания помощи своей племяннице в приобретении жилья в штате Вирджиния. В одном из документов она указала, что этот дом будет являться её основным местом проживания. Однако адвокаты Джеймс настаивают на том, что это является ошибкой, и в других документах она указывала, что данная недвижимость не будет её основной резиденцией.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФБР планирует арестовать бывшего главу ведомства Джеймса Коми. Утверждается, что для задержания Коми планируется привлечь «крупных, мускулистых» агентов в полном обмундировании, включая кевларовые бронежилеты. Агентство активно формирует команду для проведения ареста до появления бывшего главы ФБР в суде в четверг.