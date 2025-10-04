Валдайский форум
4 октября, 09:05

ФБР хочет устроить показательный арест своего бывшего шефа Джеймса Коми

CBS: ФБР может устроить публичный арест экс-главы ведомства Джеймса Коми

Обложка © ТАСС / АР

ФБР планирует арестовать бывшего главу ведомства Джеймса Коми. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

«ФБР рассматривает возможность проведения «показательного» ареста и конвоирования перед прессой бывшего директора Джеймса Коми, которому теперь предъявлены обвинения», — говорится в материале.

Для задержания Коми планируется привлечь «крупных, мускулистых» агентов в полном обмундировании, включая кевларовые бронежилеты. Агентство активно формирует команду для проведения ареста до появления бывшего главы ФБР в суде в четверг. Источники телеканала отмечают, что подобный шаг может иметь символическое значение и привлечь большое внимание общественности.

Конгресс вызвал Клинтонов, экс-глав ФБР и Минюста на допросы по делу Эпштейна

Ранее президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми «коррумпированным» и заявил, что он вскоре понесёт ответственность за свои действия. Американский лидер охарактеризовал Коми как одного из худших людей, с которыми сталкивалась страна, отметив, что тот долго наносил вред США. Сам Джеймс Коми заявил о своей невиновности и готовности доказать это в суде. Он выразил разочарование действиями министерства юстиции и подчеркнул, что глубоко верит в федеральную судебную систему.

