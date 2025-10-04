ФБР хочет устроить показательный арест своего бывшего шефа Джеймса Коми

ФБР планирует арестовать бывшего главу ведомства Джеймса Коми. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

«ФБР рассматривает возможность проведения «показательного» ареста и конвоирования перед прессой бывшего директора Джеймса Коми, которому теперь предъявлены обвинения», — говорится в материале.

Для задержания Коми планируется привлечь «крупных, мускулистых» агентов в полном обмундировании, включая кевларовые бронежилеты. Агентство активно формирует команду для проведения ареста до появления бывшего главы ФБР в суде в четверг. Источники телеканала отмечают, что подобный шаг может иметь символическое значение и привлечь большое внимание общественности.