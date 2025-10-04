ФБР хочет устроить показательный арест своего бывшего шефа Джеймса Коми
ФБР планирует арестовать бывшего главу ведомства Джеймса Коми. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.
«ФБР рассматривает возможность проведения «показательного» ареста и конвоирования перед прессой бывшего директора Джеймса Коми, которому теперь предъявлены обвинения», — говорится в материале.
Для задержания Коми планируется привлечь «крупных, мускулистых» агентов в полном обмундировании, включая кевларовые бронежилеты. Агентство активно формирует команду для проведения ареста до появления бывшего главы ФБР в суде в четверг. Источники телеканала отмечают, что подобный шаг может иметь символическое значение и привлечь большое внимание общественности.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми «коррумпированным» и заявил, что он вскоре понесёт ответственность за свои действия. Американский лидер охарактеризовал Коми как одного из худших людей, с которыми сталкивалась страна, отметив, что тот долго наносил вред США. Сам Джеймс Коми заявил о своей невиновности и готовности доказать это в суде. Он выразил разочарование действиями министерства юстиции и подчеркнул, что глубоко верит в федеральную судебную систему.
