Экс-главе ФБР грозит 5 лет тюрьмы, но он отвергает обвинения
Экс-директор ФБР Джеймс Коми отверг обвинения в свой адрес
Джеймс Коми. Обложка © Х / James Comey
Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил о своей невиновности и готовности доказать это в суде. В своих соцсетях экс-глава ФБР также выразил разочарование действиями министерства юстиции.
«Я глубоко верю в федеральную судебную систему, я невиновен, так что давайте проведём судебное разбирательство и сохраним веру», — сказал он.
Коми также отметил, что его семья осознавала последствия противостояния с президентом Дональдом Трампом, но не готова «жить на коленях». По информации Fox News, экс-директору ФБР грозит до 5 лет тюрьмы за дачу ложных показаний по делу о приписываемых предвыборному штабу Трампа в 2016 году связях с Россией.
Ранее телеканал сообщал о предъявлении Коми обвинений в воспрепятствовании правосудию. Президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми «коррумпированным» и заявил, что он вскоре понесёт ответственность за свои действия.
