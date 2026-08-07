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7 августа, 14:59

Без Трампа не обошлось: Почему США попросили Россию освободить экс-морпеха Гилмана

Политолог Дробницкий: Трамп хочет похвастаться освобождением Гилмана из РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Интерес США к освобождению Роберта Гилмана вряд ли связан с его особой ценностью для Вашингтона. Скорее всего, американские дипломаты последовательно добиваются возвращения своих граждан, находящихся в российских тюрьмах, полагает политолог Дмитрий Дробницкий.

В беседе с «Вечерней Москвой» американист предположил, что наиболее значимых для Вашингтона заключённых уже удалось вернуть в рамках предыдущих обменов. Теперь дипломаты могут заниматься менее громкими случаями из внутренних списков, за которых обязаны ходатайствовать.

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Даже если в Вашингтоне не рассчитывают на быстрое освобождение Гилмана, само обращение позволяет показать, что диалог с Россией по судьбе граждан продолжается.

«А если добиться освобождения Гилмана всё же удастся, то наверняка Марко Рубио и Дональд Трамп потом этим похвастаются», — заключил эксперт.

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Напомним, ранее США попросили Россию освободить бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана, отбывающего наказание с 2022 года. По данным Reuters, госсекретарь Марко Рубио поднял этот вопрос на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Борис Эльфанд
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