Без Трампа не обошлось: Почему США попросили Россию освободить экс-морпеха Гилмана

Интерес США к освобождению Роберта Гилмана вряд ли связан с его особой ценностью для Вашингтона. Скорее всего, американские дипломаты последовательно добиваются возвращения своих граждан, находящихся в российских тюрьмах, полагает политолог Дмитрий Дробницкий.

В беседе с «Вечерней Москвой» американист предположил, что наиболее значимых для Вашингтона заключённых уже удалось вернуть в рамках предыдущих обменов. Теперь дипломаты могут заниматься менее громкими случаями из внутренних списков, за которых обязаны ходатайствовать.

Даже если в Вашингтоне не рассчитывают на быстрое освобождение Гилмана, само обращение позволяет показать, что диалог с Россией по судьбе граждан продолжается.

«А если добиться освобождения Гилмана всё же удастся, то наверняка Марко Рубио и Дональд Трамп потом этим похвастаются», — заключил эксперт.

Напомним, ранее США попросили Россию освободить бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана, отбывающего наказание с 2022 года. По данным Reuters, госсекретарь Марко Рубио поднял этот вопрос на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.