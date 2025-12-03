Плёнки Миндича
3 декабря, 16:37

Воронежский суд добавил американцу Гилману срок за нападения на сотрудников ФСИН

Роберт Гилман. Обложка © ТАСС / Михаил Сергеев

Суд в Воронеже добавил два года строгого режима американцу Роберту Гилману за нападения на сотрудников ФСИН. Об этом рассказала его адвокат Ирина Бражникова.

«Два года ему добавили к его восьми годам, получилось всего 10. Два эпизода», — приводит РИА «Новости» её слова.

Параллельно с этим, Центральный районный суд занимается ещё одним уголовным делом, связанным с похожим правонарушением. Согласно информации от пресс-службы суда, следующее слушание по нему назначено на 25 декабря 2025 года.

Нынешнее дело связано с двумя случаями применения насилия Гилманом к сотрудникам ФСИН. Напомним, американец был обвинён в избиении инспекторов и следователя колонии. Ранее он заявил, что напал на следователя из-за звуков, которые тот издавал, якобы пародируя его парализованного отца. По мнению американца, правоохранитель его спровоцировал.

В октябре 2024 года суд в Воронеже приговорил Гилмана, известного своими неоднократными нападениями на представителей правоохранительных органов, к семи годам и месяцу тюрьмы. Его адвокат оспорил приговор, посчитав его чрезмерно суровым. В результате рассмотрения апелляции Воронежский областной суд в апреле увеличил срок до восьми лет и месяца в колонии строгого режима.

