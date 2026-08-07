Целились в Трампа — попали в Зеленского: Как несуществующие ракеты взорвали весь мир

Публичная история с дефицитом ракет в США может ударить по позициям Дональда Трампа и ограничить дальнейшую военную поддержку Украины, считает политолог Александр Михайлов. Так он прокомментировал сообщения о том, что американский лидер потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснить нехватку боеприпасов.

По мнению эксперта, сведения о проблеме могли выйти в публичное поле не случайно, а на фоне заявлений Трампа о военных успехах США и готовности заключать новые оружейные контракты. Быстро восполнить запасы при этом не получится: наращивание производства ракет требует значительных средств и времени.

Нехватка боеприпасов осложняет Вашингтону ситуацию сразу на нескольких направлениях. США необходимо сохранять собственные резервы на фоне противостояния с Ираном, поэтому возможности продолжать прежние объёмы поддержки Киева сокращаются.

«Трамп также нервничает, что подобная ситуация вынудит его всё-таки идти на переговорные уступки с Ираном, как бы там ни было», — отметил собеседник 360.ru.

На этом фоне Украина рискует недополучить ракеты для систем Patriot. По оценке эксперта, отказ Вашингтона передать Киеву необходимые объёмы и неопределённость с лицензионным производством дополнительно ослабляют возможности украинской ПВО.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отказался передать Украине сотни дополнительных ракет для Patriot из-за ограниченных запасов США. Часть американских перехватчиков потребовалась для защиты военных объектов на Ближнем Востоке на фоне конфликта с Ираном.