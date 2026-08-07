США попросили Россию освободить осуждённого экс-морпеха Гилмана

США попросили Россию освободить бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана, отбывающего наказание с 2022 года. По данным Reuters, госсекретарь Марко Рубио поднял этот вопрос 23 июля на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Сейчас 32-летний американец находится в психиатрическом отделении гражданской больницы. Родственники и правозащитники утверждают, что он не может самостоятельно передвигаться и получает питание через зонд. В конце июня Гилмана перевели туда из тюремной больницы в Воронеже. Reuters пишет, что врачи диагностировали у него диссоциативный ступор.

Из-за состояния осуждённого Воронежский областной суд в начале июля отложил рассмотрение апелляционного представления прокуратуры. Гилман не смог участвовать в заседании, а его адвокат подтвердила госпитализацию, но не стала раскрывать диагноз.

Американец родился в Польше и имеет гражданство США. В январе 2022 года его задержали в Воронеже после нападения на полицейского в состоянии алкогольного опьянения, а затем приговорили к четырём с половиной годам колонии. Уже во время заключения Гилман неоднократно нарушал порядок, нападал на сотрудников ФСИН и один раз – на следователя. В отношении него возбудили ещё восемь уголовных дел, а по делу о дезорганизации работы исправительных учреждений суд назначил десять лет колонии строгого режима.

Ранее Life.ru писал, что экстрадированным из Болгарии в США россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому грозит до 40 лет заключения. Американские власти обвиняют их в нарушении санкционного режима и участии в переводах денег в пользу лиц и компаний под ограничениями. По версии следствия, предполагаемая схема действовала с мая 2017 года около года.