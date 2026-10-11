Системы ПВО за день сбили 112 украинских БПЛА над регионами России
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 112 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«Уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона и Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на столицу. На местах падения обломков работают экстренные службы.
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