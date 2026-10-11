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Регион
Опубликовано 11 октября, 20:22

Системы ПВО за день сбили 112 украинских БПЛА над регионами России

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 112 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона и Республики Крым», — говорится в сообщении.

ПВО сбила 64 украинских БПЛА над Воронежской областью
ПВО сбила 64 украинских БПЛА над Воронежской областью

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на столицу. На местах падения обломков работают экстренные службы.

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Матвей Константинов
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