Системы ПВО за день сбили 112 украинских БПЛА над регионами России

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 112 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«Уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на столицу. На местах падения обломков работают экстренные службы.