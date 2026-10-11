ПВО сбила 64 украинских БПЛА над Воронежской областью

Воронежской областью. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, однако обломки одного из дронов повредили автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и 15 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. На юге региона в результате падения обломков БПЛА повреждения получил один автомобиль», — написал глава региона в мессенджере MAX.

По словам губернатора, беспилотники обнаружили и уничтожили над несколькими муниципалитетами области. Информация о других повреждениях в сообщении не приводится.

Ранее Life.ru, что этой ночью от Поволжья до Чёрного моря сбили 479 беспилотников. Средства противовоздушной обороны работали в небе над Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской и Владимирской областями.