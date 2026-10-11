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Опубликовано 11 октября, 09:29

ПВО сбила 64 украинских БПЛА над Воронежской областью

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Воронежской областью. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, однако обломки одного из дронов повредили автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и 15 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 64 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. На юге региона в результате падения обломков БПЛА повреждения получил один автомобиль», — написал глава региона в мессенджере MAX.

По словам губернатора, беспилотники обнаружили и уничтожили над несколькими муниципалитетами области. Информация о других повреждениях в сообщении не приводится.

За день системы ПВО сбили 78 беспилотников ВСУ над регионами России
За день системы ПВО сбили 78 беспилотников ВСУ над регионами России

Ранее Life.ru, что этой ночью от Поволжья до Чёрного моря сбили 479 беспилотников. Средства противовоздушной обороны работали в небе над Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской и Владимирской областями.

Больше новостей о ходе СВО — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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