За день системы ПВО сбили 78 беспилотников ВСУ над регионами России
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
За минувший день системы ПВО сбили 78 украинских беспилотников самолётного типа над девятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников, летевших на столицу. На места падения обломков выдвинулись эккстренные службы.
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