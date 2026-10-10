За день системы ПВО сбили 78 беспилотников ВСУ над регионами России

За минувший день системы ПВО сбили 78 украинских беспилотников самолётного типа над девятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников, летевших на столицу. На места падения обломков выдвинулись эккстренные службы.