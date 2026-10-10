Лазерный «щит» прикрыл небо России: его не пробил ни один из сотен дронов ВСУ

Российские лазерные установки за несколько месяцев уничтожили сотни украинских беспилотников, прикрывая один из стратегических объектов, рассказал инженер-конструктор Алексей Фролов. По его словам, за это время ни один аппарат противника не смог поразить защищаемую площадку.

Среди уничтоженных целей были как крупные беспилотники типа «Лютый», так и небольшие FPV-дроны, сообщил специалист в беседе с kp.ru. Преимуществом таких систем он назвал низкую стоимость применения: для поражения цели используется энергия луча, а не ракета или снаряд.

Фролов признал, что возможности лазерной ПВО зависят от мощности источника питания и погоды: дождь, снег и туман затрудняют её работу. Нынешние установки пока не рассчитаны на перехват крылатых и баллистических ракет. Для этого потребуются более мощные комплексы следующего поколения, отметил специалист.

Ранее президент РАН Геннадий Красников сообщил о высокой эффективности российского лазерного оружия. Учёные работают над увеличением мощности и дальности луча, а также сокращением времени сопровождения цели.