Глава РАН сообщил о высокой эффективности российского лазерного оружия

Лазерное оружие России показало высокую эффективность. Об этом сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА «Новости». По его словам, учёные в стране работают над увеличением мощности и дальности лазерного луча.

Ещё одна задача — сократить время сопровождения цели лазером. Одновременно специалисты совершенствуют другие средства борьбы с беспилотниками.

«Другая тема — средства поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки, и их облако поражает беспилотники противника», — отметил Красников.

Разработчики также продолжают улучшать «Панцири» и другие российские комплексы. По словам главы РАН, ведущие учёные и институты участвуют в работе по каждому из этих направлений.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что усовершенствованная ПВО должна отражать любое нападение с воздуха. По словам главы государства, совершенствование системы противовоздушной обороны станет важнейшим направлением новых госпрограмм.