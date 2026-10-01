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Опубликовано 1 октября, 07:04

Глава РАН сообщил о высокой эффективности российского лазерного оружия

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лазерное оружие России показало высокую эффективность. Об этом сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА «Новости». По его словам, учёные в стране работают над увеличением мощности и дальности лазерного луча.

Ещё одна задача — сократить время сопровождения цели лазером. Одновременно специалисты совершенствуют другие средства борьбы с беспилотниками.

«Другая тема — средства поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки, и их облако поражает беспилотники противника», — отметил Красников.

Разработчики также продолжают улучшать «Панцири» и другие российские комплексы. По словам главы РАН, ведущие учёные и институты участвуют в работе по каждому из этих направлений.

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Антон Голыбин
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