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Регион
Опубликовано 18 сентября, 19:06

Путин: Усовершенствованная ПВО должна отражать любое нападение с воздуха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Усовершенствованная система противовоздушной обороны должна отражать любое нападение с воздуха и из космоса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения», — сказал президент на заседании военно-промышленной комиссии.

Путин на Военно-промышленной комиссии предложил обсудить госпрограмму вооружения
Путин на Военно-промышленной комиссии предложил обсудить госпрограмму вооружения

Также Путин признал, что угроз для России меньше не становится. По словам российского лидера, НАТО «разбухает, расширяется» и активно заходит в другие регионы мира.

Больше новостей о разработке вооружений, оборонной промышленности и новых системах — в разделе «Оружие» на Life.ru.

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Артур Лапсаков
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