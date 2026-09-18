Путин: Усовершенствованная ПВО должна отражать любое нападение с воздуха

Усовершенствованная система противовоздушной обороны должна отражать любое нападение с воздуха и из космоса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Другим важнейшим направлением новых госпрограмм станет совершенствование системы противовоздушной обороны. Она должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения», — сказал президент на заседании военно-промышленной комиссии.

Также Путин признал, что угроз для России меньше не становится. По словам российского лидера, НАТО «разбухает, расширяется» и активно заходит в другие регионы мира.