Путин на Военно-промышленной комиссии предложил обсудить госпрограмму вооружения

Ранее Life.ru писал, что с начала СВО выпуск и поставки боеприпасов и средств поражения в России выросли более чем в 22 раза. Производство радиолокационных станций за тот же период увеличилось почти в пять раз, а бронетанкового вооружения — в 2,5 раза. Путин также говорил о многократном росте выпуска беспилотников, причём по отдельным классам — в десятки раз. По словам президента, ОПК продолжает модернизировать производство и наращивать выпуск наиболее востребованных систем.