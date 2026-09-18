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Опубликовано 18 сентября, 18:55

Путин на Военно-промышленной комиссии предложил обсудить госпрограмму вооружения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин предложил обсудить проект новой государственной программы вооружения и программу развития оборонно-промышленного комплекса. Документы должны определить направления разработки и серийного производства современных вооружений и техники для армии и других силовых структур.

«Мы сегодня поговорим о проекте новой госпрограммы вооружения и о программе развития оборонно-промышленного комплекса», — сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

По словам президента, основные направления программы определялись с учётом текущей международной обстановки, опыта специальной военной операции и глобальных тенденций развития военных технологий.

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Ранее Life.ru писал, что с начала СВО выпуск и поставки боеприпасов и средств поражения в России выросли более чем в 22 раза. Производство радиолокационных станций за тот же период увеличилось почти в пять раз, а бронетанкового вооружения — в 2,5 раза. Путин также говорил о многократном росте выпуска беспилотников, причём по отдельным классам — в десятки раз. По словам президента, ОПК продолжает модернизировать производство и наращивать выпуск наиболее востребованных систем.

Больше новостей о разработке вооружений, оборонной промышленности и новых системах — в разделе «Оружие» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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