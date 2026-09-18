МИД России предупредил о ядерной угрозе от подлодок SSN-AUKUS

Подлодки SSN-AUKUS технически способны нести стратегические ядерные боезаряды, предупредил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. По его словам, США рассматривают возможность оснащения субмарин таким оружием.

Выступая на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене, дипломат отметил, что Москва обращает внимание на развитие военной инфраструктуры США и Великобритании в Австралии в рамках партнёрства AUKUS. По его словам, на территории страны размещается военный контингент и создаются объекты для поддержки вооружений ядерных держав. Он отметил, что в Австралии уже создаётся необходимая военная инфраструктура на случай принятия решения об оснащении подлодок стратегическим оружием.

«Подлодки SSN-AUKUS технически способны нести стратегические боезаряды, и в США они открыто рассматриваются как потенциальные носители таковых», — заявил Белоусов.

Дипломат отдельно заявил о вопросах к соблюдению Австралией обязательств по договору Раротонга о создании безъядерной зоны в южной части Тихого океана.

AUKUS — трёхстороннее соглашение Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности. Одним из главных направлений партнёрства является создание для Австралии флота атомных подводных лодок. Белоусов предупредил, что Россия считает создание атомного подводного флота Австралии в рамках партнёрства AUKUS серьёзным вызовом для действующей системы ядерного контроля.