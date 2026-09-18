МИД РФ назвал AUKUS вызовом для системы ядерного нераспространения

Россия считает создание атомного подводного флота Австралии в рамках партнёрства AUKUS серьёзным вызовом для действующей системы ядерного контроля. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов на Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

По его словам, особые вопросы у Москвы вызывает передача Австралии высокообогащённого ядерного материала от США и Великобритании для использования в силовых установках подводных лодок.

«Проект AUKUS является беспрецедентным вызовом как для системы гарантий МАГАТЭ, так и для всего режима ядерного нераспространения и контроля над вооружениями», — заявил Белоусов.

AUKUS — трёхстороннее партнёрство Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности. Одним из ключевых направлений соглашения стало создание для Австралии флота атомных подводных лодок. В Кремле обращали внимание на возможные риски этого проекта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что планы по передаче Австралии атомных подводных лодок вызывают вопросы с точки зрения режима ядерного нераспространения.