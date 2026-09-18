Путин: Выпуск боеприпасов и средств поражения вырос за СВО более чем в 22 раза

Российские оборонные предприятия с начала специальной военной операции более чем в 22 раза увеличили выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград работникам оборонно-промышленного комплекса. Мероприятие прошло в Кремле накануне Дня оружейника, отмечаемого 19 сентября.

«С начала спецоперации оборонные предприятия серьёзно нарастили объёмы производства. Так, более чем в 22 раза увеличился выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды», — сказал глава государства.

Поставки радиолокационных станций за этот период выросли почти в пять раз, а бронетанкового вооружения — в 2,5 раза. Производство беспилотников увеличилось в несколько раз, по отдельным категориям — в десятки раз. По словам Путина, российский ОПК полностью закрывает потребности Вооружённых сил и других силовых ведомств. В отрасль входят более пяти тысяч организаций, на которых работают свыше 3,5 миллиона человек.

Ранее Life.ru писал, что холдинг «Росэл» (входит в Ростех) разработал комплекс радиоэлектронной борьбы «Жнец», способный противостоять как одиночным дронам, так и роевым группам. По словам представителей корпорации, рынок антидроновых решений быстро устаревает: устройства, актуальные полгода назад, теряют эффективность. «Жнец» интегрирует в единую систему любые средства обнаружения и подавления, включая уже установленные на объектах заказчика.