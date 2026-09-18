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Регион
Опубликовано 18 сентября, 18:53

Путин: Угроз для России меньше не становится, а НАТО «разбухает, расширяется»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Внешних угроз для России меньше не становится, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии. По словам главы государства, НАТО «разбухает, расширяется» и активно заходит в другие регионы мира.

«Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией», — указал президент.

Путин: Выпуск боеприпасов и средств поражения вырос за СВО более чем в 22 раза
Путин: Выпуск боеприпасов и средств поражения вырос за СВО более чем в 22 раза

Ранее Владимир Путин указал на передовой характер российской оборонной промышленности. По словам президента, наша страна уверенно занимает одную из лидирующих позиций на мировом рынке вооружения.

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Матвей Константинов
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