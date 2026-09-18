Путин: Угроз для России меньше не становится, а НАТО «разбухает, расширяется»

Внешних угроз для России меньше не становится, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии. По словам главы государства, НАТО «разбухает, расширяется» и активно заходит в другие регионы мира.

«Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией», — указал президент.

Ранее Владимир Путин указал на передовой характер российской оборонной промышленности. По словам президента, наша страна уверенно занимает одную из лидирующих позиций на мировом рынке вооружения.