Путин: Угроз для России меньше не становится, а НАТО «разбухает, расширяется»
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Внешних угроз для России меньше не становится, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии. По словам главы государства, НАТО «разбухает, расширяется» и активно заходит в другие регионы мира.
«Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией», — указал президент.
Ранее Владимир Путин указал на передовой характер российской оборонной промышленности. По словам президента, наша страна уверенно занимает одную из лидирующих позиций на мировом рынке вооружения.
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