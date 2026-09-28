Лихачёв заявил о серьёзном развитии ядерно-оружейного комплекса России
Алексей Лихачёв. Обложка © Life.ru
Российский ядерно-оружейный комплекс за последние годы значительно продвинулся в развитии, а работа над новыми проектами будет продолжена. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам главы госкорпорации, около 20 лет назад перед отраслью ставилась задача восстановить научно-технологические возможности ядерно-оружейного комплекса. Эту работу, как отметил Лихачёв, удалось выполнить ещё в первые годы.
«Сейчас мы шагнули далеко вперёд. Вы хорошо знаете все наши проекты, как в части поддержки, так и развития ядерного щита, ядерного меча, создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», — сказал Лихачёв.
Он также подчеркнул, что разработки ядерно-оружейного комплекса используются не только в оборонной сфере. По его словам, отрасль стала устойчивым каналом передачи технологий в гражданскую продукцию.
Встреча Путина с Лихачёвым прошла 28 сентября, в День работника атомной промышленности. В ходе разговора стороны также обсуждали развитие атомной энергетики и дальнейшие задачи «Росатома». Путин заявил, что доля атомной генерации в российской энергетике уже превысила 20%.
Больше новостей о вооружённых силах, военной технике и безопасности — в разделе «Армия» на Life.ru.