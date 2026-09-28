Лихачёв заявил о серьёзном развитии ядерно-оружейного комплекса России

Российский ядерно-оружейный комплекс за последние годы значительно продвинулся в развитии, а работа над новыми проектами будет продолжена. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы госкорпорации, около 20 лет назад перед отраслью ставилась задача восстановить научно-технологические возможности ядерно-оружейного комплекса. Эту работу, как отметил Лихачёв, удалось выполнить ещё в первые годы.

«Сейчас мы шагнули далеко вперёд. Вы хорошо знаете все наши проекты, как в части поддержки, так и развития ядерного щита, ядерного меча, создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», — сказал Лихачёв.

Он также подчеркнул, что разработки ядерно-оружейного комплекса используются не только в оборонной сфере. По его словам, отрасль стала устойчивым каналом передачи технологий в гражданскую продукцию.