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Регион
Опубликовано 28 сентября, 18:08

Лихачёв заявил о серьёзном развитии ядерно-оружейного комплекса России

Алексей Лихачёв. Обложка © Life.ru

Алексей Лихачёв. Обложка © Life.ru

Российский ядерно-оружейный комплекс за последние годы значительно продвинулся в развитии, а работа над новыми проектами будет продолжена. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы госкорпорации, около 20 лет назад перед отраслью ставилась задача восстановить научно-технологические возможности ядерно-оружейного комплекса. Эту работу, как отметил Лихачёв, удалось выполнить ещё в первые годы.

«Сейчас мы шагнули далеко вперёд. Вы хорошо знаете все наши проекты, как в части поддержки, так и развития ядерного щита, ядерного меча, создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», — сказал Лихачёв.

Он также подчеркнул, что разработки ядерно-оружейного комплекса используются не только в оборонной сфере. По его словам, отрасль стала устойчивым каналом передачи технологий в гражданскую продукцию.

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Встреча Путина с Лихачёвым прошла 28 сентября, в День работника атомной промышленности. В ходе разговора стороны также обсуждали развитие атомной энергетики и дальнейшие задачи «Росатома». Путин заявил, что доля атомной генерации в российской энергетике уже превысила 20%.

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Анастасия Никонорова
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