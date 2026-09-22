Росатом увеличил число специалистов на АЭС «Бушер» в Иране до 63

Численность российских специалистов Росатома на площадке АЭС «Бушер» в Иране выросла до 63 человек. Как сообщил сказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, госкомпания продолжает увеличивать команду, которая работает над сооружением энергоблоков № 2 и 3.

«Прошедшей ночью ещё 18 специалистов пополнили нашу команду, которая вместе с иранскими подрядными организациями сооружает энергоблоки № 2 и 3. Таким образом, общая численность российской группировки достигла 63 человек», — сказал генеральный Лихачёв.

Ранее Лихачёв сообщал о планах довести число российских специалистов на АЭС «Бушер» до 150 человек. Дополнительные сотрудники нужны не только для строительства новых энергоблоков. Часть специалистов направят на ремонт первого блока, а также на его техническое обслуживание.