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Опубликовано 12 сентября, 13:41

Лихачев: На АЭС «Бушер» находятся 47 специалистов, идёт набор до 150

Обложка © ТАСС / Ahmad Halabisaz/Xinhua via ZUMA Wire

Обложка © ТАСС / Ahmad Halabisaz/Xinhua via ZUMA Wire

На АЭС «Бушер» в Иране сейчас находятся 47 российских специалистов, ведётся работа по увеличению численности персонала до 150 человек. Об этом заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев на полях мероприятий саммита БРИКС.

«Пока 47 на сегодняшний день. Идём к 150 уже. Здесь надо понимать, что у нас часть людей прибудет в рамках ремонта первого блока. То есть не только на стройку, но и на техническое обслуживание», — сказал он.

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Ранее на полях саммита БРИКС генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что госкорпорация намерена развивать логистическое взаимодействие стран объединения с использованием Северного морского пути. Он назвал это ещё одним возможным направлением сотрудничества.

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Анастасия Никонорова
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