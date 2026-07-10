ЗАЭС, «Бушер» и красные линии: что обсудили представители Росатома и МАГАТЭ в Калининграде

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подвёл итоги переговоров с представителями МАГАТЭ, охарактеризовав их как результативные, несмотря на высокий уровень сложности. В центре внимания оказалась ситуация вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), которая продолжает подвергаться регулярным обстрелам.

По словам Лихачёва, с середины марта станция пережила более 400 атак со стороны беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Глава «Росатома» подчеркнул, что интенсивность ударов по Энергодару вышла за рамки здравого смысла: за последние месяцы в результате атак погибли 6 человек, еще 43 получили ранения. Кроме того, с конца апреля наблюдается резкая эскалация агрессии в сторону самой атомной станции.

Ситуация вынуждала ЗАЭС 21 раз переходить на автономное энергоснабжение. «Росатом» ставит задачу увеличить текущие запасы дизельного топлива, которых в данный момент хватает на 11 суток работы в автономном режиме. При этом техническое состояние станции и готовность персонала, насчитывающего более 1000 человек оперативного состава, опасений у руководства не вызывают.

Лихачёв выразил критику в адрес отчётности международного агентства, заявив, что в докладах МАГАТЭ не в полной мере отражается объективное положение дел. «Росатом» обратился к организации с просьбой оказать содействие в правдивом освещении эскалации конфликта вокруг объекта. Тем не менее глава госкорпорации признал значимую роль миссий МАГАТЭ в решении ряда технических проблем, включая участие инспекторов в разминировании территории.

Отдельно была затронута тема АЭС «Бушер» в Иране. Лихачёв заверил, что непосредственных атак на станцию зафиксировано не было, а решение о дальнейшем восстановлении численности российского персонала там будет принято в ближайшее время.

Ранее в Кремле заявили о необходимости постоянного внимания МАГАТЭ к ситуации вокруг Запорожской АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал это с ухудшением обстановки вокруг объекта.