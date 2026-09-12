Лихачёв: «Росатом» намерен развивать логистику по СМП в рамках БРИКС

«Росатом» намерен развивать логистическое взаимодействие стран БРИКС с использованием Северного морского пути. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв на полях саммита объединения.

По его словам, развитие логистики может стать ещё одним направлением сотрудничества стран БРИКС. Речь идёт прежде всего об использовании Северного морского пути.

«У нас есть мысли еще одну тему внедрить, что называется, в рамках «БРИКС-взаимодействия» — это логистика. Логистика именно в части использования Северного морского пути», — сказал Лихачёв.

Он напомнил о задаче, которую ранее поставил президент России Владимир Путин: превратить Северный морской путь в арктический транспортный коридор с выходом на рынки Восточной и Юго-Восточной Азии.

Ранее советник президента России Антон Кобяков назвал Северный морской путь одним из ключевых безопасных и экономически рентабельных торговых маршрутов. Он приобрёл такую значимость на фоне глобального кризиса в мировой логистике.