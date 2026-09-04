Кобяков назвал СМП одним из самых безопасных маршрутов на фоне кризиса логистики

Северный морской путь остаётся одним из ключевых безопасных и экономически рентабельных торговых маршрутов на фоне глобального кризиса в мировой логистике. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков на пресс-брифинге по итогам ВЭФ.

«Сегодня [на фоне кризиса в мировой логистике] один из главных, безопасных, экономически рентабельных, выгодных торговых маршрутов — Северный морской путь. Чистая экономика: по Северному морскому пути сроки доставки в 2-2,5 [раза], а то и меньше, чем по остальным маршрутам», — сказал Кобяков.

По данным Минвостокразвития, за пять месяцев 2026 года грузопоток по Северному морскому пути увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В текущем году ожидается свыше 35 международных контейнерных рейсов против 24 в 2025-м.

Северный морской путь (СМП) — это исторически сложившаяся национальная транспортная магистраль России в Арктике, проходящая по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и являющаяся кратчайшим водным маршрутом между европейской частью страны и Дальним Востоком. Официальные границы СМП пролегают от пролива Карские Ворота на западе до бухты Провидения на Чукотке, а его протяжённость составляет около 5600 км. В отличие от традиционных южных маршрутов (через Суэцкий канал), путь по СМП сокращает расстояние в 1,5–2 раза, что дает существенную экономию времени и топлива, хотя и требует мощного ледокольного флота для преодоления сложной ледовой обстановки.