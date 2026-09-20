«Росатом» доставил на ЗАЭС дополнительный запас дизельного топлива

«Росатом» организовал дополнительную доставку дизельного топлива на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

«Как бы сложно ни было, у нас был осуществлён и дополнительный завоз топлива, и произошла ротация экспертов МАГАТЭ буквально вот на этой уходящей неделе», — рассказал он журналистам.

По словам Лихачёва, доставка горючего на станцию сопряжена с риском для людей, участвующих в таких операциях. Он напомнил, что 11 сентября колонна бензовозов с дизельным топливом для ЗАЭС попала под удар, ответственность за который российская сторона возлагает на ВСУ.

По данным главы «Росатома», тогда погибли двое российских военнослужащих, обеспечивавших доставку топлива, ещё несколько человек получили ранения.

«Мы преклоняемся перед мужеством этих людей, которые взяли на себя ответственность за энергетическую поддержку станции», — подчеркнул Лихачёв.

Дизельное топливо необходимо Запорожской АЭС для резервных генераторов на случай потери внешнего электроснабжения. Такие установки обеспечивают энергией системы, необходимые для безопасного состояния станции.