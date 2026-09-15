Киев намеренно сорвал намеченную на 20–21 августа поездку генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, чтобы тот лично не увидел последствия атак на станцию и Энергодар. Об этом руководитель ЗАЭС Юрий Черничук заявил ТАСС.

«Смысл в том, что чем меньше людей видят и знают правду, тем лучше для тех, кто её пытается скрыть», — отметил он.

По мнению Черничука, украинской стороне невыгодно присутствие на месте высокопоставленного международного чиновника, способного самостоятельно оценить происходящее. Даже если впоследствии глава МАГАТЭ будет иначе трактовать увиденное, сам факт непосредственного знакомства с обстановкой, создаёт для Киева нежелательную ситуацию.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина сорвала поездку генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. По её словам, визит планировался на 20–21 августа. В программу входило не только посещение станции, но и Энергодара, а поездку хотели совместить с очередной сменой экспертов агентства на ЗАЭС. Захарова отметила, что все детали были заранее согласованы, а Москва предоставила гарантии безопасности. Однако украинская сторона предупредила, что не может ручаться за жизнь Гросси.