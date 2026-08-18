Украина сорвала поездку генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную станцию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сайте ведомства.

По её словам, визит планировался на 20–21 августа и должен был охватить не только саму станцию, но и Энергодар — город атомщиков. Поездку хотели совместить с очередной сменой экспертов агентства на ЗАЭС. Захарова назвала решение Киева отменить эту программу очередным безрассудным шагом.

Дипломат уточнила, что все детали визита были заранее согласованы, а Москва предоставила свои гарантии безопасности. Однако украинская сторона предупредила, что не может ручаться за жизнь Гросси.

«Воспринимаем это как новое саморазоблачение киевского режима. Он не скрывает преступных намерений в отношении руководства одной из крупнейших международных организаций, фактически превращая его в мишень», — заявила представитель МИД.

Захарова также подчеркнула, что западная поддержка толкает ВСУ на всё более рискованные действия и угрожает ядерной безопасности. Она призвала МАГАТЭ прямо признать, что опасность для станции создаёт именно Украина.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра, около Энергодара. Это крупнейшая атомная станция в Европе: она включает шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. С октября 2022 года объект контролируют российские специалисты. Выработку энергии на блоках прекратили ещё в сентябре 2022-го, а с апреля 2024 года они находятся в режиме холодного останова.